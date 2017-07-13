Избавить бизнес от чрезмерного, мешающего работе, контроля — это одна из основных задач реформы контрольно-надзорной деятельности, которая проходит в стране. Как организована работа Роспотребнадзора в Ярославском регионе обсудили сегодня в Правительстве области на публичных слушаниях.

Уже к 2018 году количество плановых проверок должно сократиться на 30%. В том случае, если бизнесмены допускают нарушения, контрольные органы могут провести внеплановую проверку. А уделять особое внимание постоянно будут только объектам высокой категории риска. Для оценки практических результатов реформы, в Правительстве области будет создана специальная аттестационная комиссия.

«Мероприятие очень важное с точки зрения налаживания отношений между бизнесом и контрольными органами в регионе. Это направлено, в первую очередь для того, чтобы не отнимать время рабочее у бизнеса и не давать заниматься тем делом, которым они занимаются, а для того, чтобы наказывать нерадивых и поддерживать тех, кто занимается правильным делом»,— отметил Дмитрий Степаненко — председатель Правительства Ярославской области.