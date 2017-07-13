50 дней, 6000 танков и огромное количество жертв. 74 года самому масштабному и кровопролитному сражению Великой Отечественной — битве на Курской дуге. Она окончательно переломила ход войны. 13 июля 43-го наши войска, после масштабного сражения под Прохоровкой, впервые перешли в наступление. О боях и немецких потерях писали газеты того периода. И сохранили для нас имена ярославских героев Курской битвы.

«Николай Кривов — одна из улиц Ярославля носит его имя, это Александр Жуков, Виталий Поляков, Николай Старостин, это Иван Герасимов, который являлся наводчиком артиллерийского расчета. Ярославцы тоже участвовали и, конечно, мы этим гордимся»,— сказала Ольга Кузнецова — главный архивист Государственного архива Ярославской области.

Страшные дни на передовой Курской битвы сегодня вспоминают ее участники. Смотрите репортаж Марии Андриановой в итоговом выпуске «Вестей» в 20:45.