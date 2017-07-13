Вернуть к жизни больного, сделать искусственное дыхание и массаж сердца, поставить точный диагноз. И всё это под наблюдением экспертов и видеокамер.

Впервые студенты Ярославского медицинского университета, которые еще недавно получили дипломы об окончании вуза, сдают клинический экзамен. Те, кто прошел это сложное испытание, получают допуск для работы с пациентами без интернатуры и ординатуры.

412 студентов прошли через пять так называемых станций. На каждой участникам предстояло выполнить задания. В роли подопытных — манекены. Эксперты выставляли оценки в специальной программе в онлайн-режиме. Для сдачи экзамена необходимо было набрать не менее 70% правильных ответов.

«Подручными нашими средствами было всё, что в комнате в общежитие. Манекенами для нас были и плюшевые игрушки, это и соседи по комнате, по блоку. Готовились активно. Надеюсь, всё это скажется на результате»,— сказала Залина Мархиева — выпускница ЯГМУ.