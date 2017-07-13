На этот раз в поле зрения инспекции попались сразу несколько водителей 95-х маршрутных такси. Основные нарушения — не пристегнутый ремень безопасности и разговор по телефону. Бывают и случаи проезда на красный сигнал светофора. Также инспекторы проверяют техническое состояние автобусов перед рейсом, так как у некоторых машин зачастую не работают стоп-сигналы или сильно затерты номерные знаки.

Рейды на маршрутах проводятся совместно с общественниками, которые выполняют роль тайных пассажиров — садятся на определенном участке и фиксируют на камеру все действия водителя, а на конечной передают запись полицейским. И, по словам инспекторов, такая практика приносит свои плоды.

«В течение года уже мы это практикуем, и в принципе есть результат. Водители стали более осмотрительны. Во-первых, они поглядывают, что творится у них в салоне, чтоб не попасться за совершением правонарушения. И в то же время они уже знают, что какой-то контроль за ними ведется»,— сказал Сергей Жерепа — начальник отделения технического надзора Центра дорожного и технического надзора пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по Ярославской области.