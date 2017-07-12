Рабочая группа по вопросам реставрации зоны ЮНЕСКО сегодня проверила ход работ на ключевых объектах города. Побывали в храме Ильи Пророка. Там подрядчик уже завершил подготовительный этап, возвел леса внутри и снаружи здания и перешел к консервации монументальной живописи. К осени специалисты должны восстановить фасад и ограду церкви, а также реставрировать фрески.

Контракты по объекту заключены почти на 33 миллиона рублей. Напомним, что 600 миллионов на реконструкцию архитектурного наследия Ярославля выделило Правительство Москвы. И на некоторых объектах из утвержденного списка работы уже завершены.

«В первую очередь, Кирилло-Афанасьевский монастырь, он у нас вышел первым, дальше — ограда Губернаторского дома, ансамбля Художественного музея, сами фасады Художественного музея, несколько жилых домов. Все деньги выделены в полном объеме в рамках соглашения между Правительством Москвы и ЯО, финансирование уже заложено в бюджет. Все торги проведены. И подрядчик, и мы понимаем цену вопроса»,— рассказал Михаил Кудряшов — главный архитектор Ярославской области.

Арсений Кондратьев, Анатолий Сахаров