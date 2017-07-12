Рабочая группа по вопросам реставрации зоны ЮНЕСКО сегодня проверила ход работ
Контракты по объекту заключены почти на
«В первую очередь, Кирилло-Афанасьевский монастырь, он
Арсений Кондратьев, Анатолий Сахаров
Рабочая группа по вопросам реставрации зоны ЮНЕСКО сегодня проверила ход работ
Контракты по объекту заключены почти на
«В первую очередь, Кирилло-Афанасьевский монастырь, он
Арсений Кондратьев, Анатолий Сахаров
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