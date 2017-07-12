Новая система оплаты услуг ЖКХ начала действовать полгода назад. Главная задача — сделать платежи прозрачными. Сейчас с центром заключили договоры 55 организаций. Это управляющие и ресурсоснабжающие компании.

Как отметил заместитель председателя Правительства Виталий Ткаченко, к концу года регион полностью должен перейти на единый платежный документ. Однако в некоторых районах внедрение новой системы пока отстает от графика. Среди положительных примеров — Тутаев. Здесь собираемость платежей с появлением единого расчетного центра выросла до 98%.

«Мы полностью контролируем его работу, полностью контролируем собираемость тех денег, которые поступают, и расщепление всех платежей. Задача, поставленная Дмитрием Юрьевичем Мироновым, о том, чтобы не допустить рост стоимости для населения платежей, была выполнена. Там, где мы собираем расчеты, у нас население платит без комиссии»,— сказал Виталий Ткаченко — заместитель председателя Правительства ЯО.