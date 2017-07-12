Новая система оплаты услуг ЖКХ начала действовать полгода назад. Главная
Как отметил заместитель председателя Правительства Виталий Ткаченко,
«Мы полностью контролируем его работу, полностью контролируем собираемость тех денег, которые поступают,
Новая система оплаты услуг ЖКХ начала действовать полгода назад. Главная
Как отметил заместитель председателя Правительства Виталий Ткаченко,
«Мы полностью контролируем его работу, полностью контролируем собираемость тех денег, которые поступают,
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