На заседании муниципалитета Ярославля было принято решение о передаче «Ярославльводоканала» в собственность области. Напомним, накануне это предложение поддержали депутаты на профильной комиссии. Один из основных аргументов — необходимость реконструкции водопроводных и канализационных сетей. Для этого необходимо порядка 15 миллиардов. Городскому бюджету такую сумму не потянуть.

«Сегодня для того, чтобы можно было привлечь инвестиционные деньги, будь то бюджет или частные инвестиции, необходимо консолидировать активы на область. В конечном итоге сделать так, чтобы в Ярославле была чистая питьевая вода»,— сказал Павел Дыбин — исполняющий полномочия председателя муниципалитета.

«Мы сейчас ведем переговоры как минимум с тремя инвестиционными банками. Это деньги выделяются на срок до пятнадцати и выше лет, это деньги по достаточно низким ставкам. Экономическая модель показывает, что с помощью таких длинных денег под достаточно низкий процент мы укладываемся в тот тариф, который сейчас платит население»,— отметил Виталий Ткаченко — заместитель председателя Правительства ЯО.