На заседании муниципалитета Ярославля было принято решение
«Сегодня для того, чтобы можно было привлечь инвестиционные деньги,
«Мы сейчас ведем переговоры как минимум
К слову, еще
На заседании муниципалитета Ярославля было принято решение
«Сегодня для того, чтобы можно было привлечь инвестиционные деньги,
«Мы сейчас ведем переговоры как минимум
К слову, еще
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