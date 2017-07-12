Сегодня на заседании Правительства области обсудят реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилья. До 1 сентября необходимо расселить все дома, признанные аварийными на начало2012 года.
В этом году квартиры должны получить более 2000 человек.Где проблема стоит наиболее остро, а кто уже готов отметить новоселье мы расскажемв итоговом выпуске «Вестей» в 20.45.
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