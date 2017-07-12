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Среда, 12 Июль 2017 11:41

В Правительстве области обсудят реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилья

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Сегодня на заседании Правительства области обсудят реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилья. До 1 сентября необходимо расселить все дома, признанные аварийными на начало 2012 года.

В этом году квартиры должны получить более 2000 человек. Где проблема стоит наиболее остро, а кто уже готов отметить новоселье мы расскажем в итоговом выпуске «Вестей» в 20.45.

Автор — Анна Мельник

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