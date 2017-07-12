Начнется регулярный сезон 21 августа матчем открытия между питерскими и московскими армейцами и завершится 1 марта. После чего стартует плей-офф. Уже известны и некоторые детали календаря для наших «железнодорожников».

Как сообщает «Локомотив» на своих страницах в социальных сетях, впервые с 2006 года ярославцы начнут регулярный чемпионат дома. 23 августа на льду «Арены-2000» сыграют с «ЦСКА». Полная версия календаря, напомним, будет представлена сегодня.