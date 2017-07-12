Начнется регулярный сезон 21 августа матчем открытия между питерскими и московскими армейцами и завершится1 марта. После чего стартует плей-офф.Уже известныи некоторые детали календаря для наших «железнодорожников».
Как сообщает «Локомотив» на своих страницах в социальных сетях, впервые с 2006 года ярославцы начнут регулярный чемпионат дома. 23 августана льду «Арены-2000» сыграют с «ЦСКА». Полная версия календаря, напомним, будет представлена сегодня.
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