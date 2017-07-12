В Ярославле начал работу первый детский баскетбольный лагерь «Юнибаскет Саммэр Кэмп». Тренировать юных спортсменов приехали специалисты из Сербии. Как преодолевают языковой барьер, и чему учат юных игроков зарубежные мастера, узнали «Вести».

Наставления своего нового тренера юные игроки понимают с полуслова. Языковой барьер помогает преодолеть язык спорта. Отрабатывают индивидуальные навыки и взаимодействие в команде. А в перерывах осваивают теорию и психологию баскетбола.

«Я усовершенствовал навыки защиты, броска, мне кажется, что у меня стала лучше растяжка, ну и английский немножко усовершенствовал»,— сказал Евгений Кругликов – баскетболист.

Идею организовать лагерь президент «Юнибаскета» позаимствовал в Китае, где практика международного обучения этому виду спорта весьма популярна.

«Это очень хороший пример, очень хорошая практика — интенсив. Даже в течение десяти дней ребята выходят на другой уровень»,— отметил Михаил Новиков — тренер БК «Юнибаскет».

Зарубежный тренерский состав не позволяет ребятам расслабляться, с каждым днем планка все выше.

«В моей стране баскетбол-это спорт номер один, как хоккей в России, им занимается каждый. А для этих детей — это спорт ради спорта, но если ты хочешь играть профессионально, ты должен каждую тренировку, каждый день полностью отдаваться этому делу»,— сказал Зоран Маркович — главный тренер «Юнибаскет Самммер Кэмп».

Изнуряющими тренировками по два раза в день этих ребят уже не напугаешь. За неделю работы «Юнибаскета» эти ребята впитали в себя все основы комбинаций с мячом. Дриплинг — так иностранные тренеры называют ведение мяча, фэйк — это обманный маневр, призванный запутать противника, ну а после тяжелой тренировки можно и заняться стретчингом — по-русски просто физкультурой.

В этом году смена в лагере одна, она продлится до 13 июля, а уже со следующего организаторы планируют набрать сразу 3 группы, а также проводить выездные и зимние варианты занятий для всех желающих приручить баскетбольный мяч.

Арсений Кондратьев, Артем Геворкян