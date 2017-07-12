В Ярославле начал работу первый детский баскетбольный лагерь «Юнибаскет Саммэр Кэмп». Тренировать юных спортсменов приехали специалисты
Наставления своего нового тренера юные игроки понимают
«Я усовершенствовал навыки защиты, броска, мне кажется, что
Идею организовать лагерь президент «Юнибаскета» позаимствовал
«Это очень хороший пример, очень хорошая
Зарубежный тренерский состав
«В моей стране баскетбол-это спорт номер один, как хоккей
Изнуряющими тренировками по два раза
В этом году смена
Арсений Кондратьев, Артем Геворкян