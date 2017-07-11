ЧП в Рыбинске. В доме № 18 по проспекту 50 лет Октября обрушился потолок. Деревянные балки упали в одной из квартир второго этажа. Пострадала 76-летняя женщина. Пенсионерка получила травму ноги и была госпитализирована, сообщает интернет-газета «Рыбинский дневник». Дом аварийным не признан. Сейчас трещины появились и на потолке первого этажа. А обрушение в управляющей компании объясняют просто — ветхость.

«Дом 1953 года постройки, шлакоблочный, деревянные перекрытия. Мы проводим ремонтные работы там. Всё разгребли. Сейчас вытащим мусор, будем ставить балки, подшивать потолки. Я думаю, в течение двух недель будет сделано там всё. Повесим потолок на место»,— рассказал Левон Тоноян — директор Управляющей компании «РКХ».