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Вторник, 11 Июль 2017 15:07

Пенсионерка из Ярославля перевела мошенникам более миллиона рублей

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За неделю она перевела мошенникам более миллиона рублей. В полицию поступило заявление от жительницы Ярославля 1923 года рождения. Неизвестные обманули ее и похитили крупную сумму. Правоохранители установили — женщине позвонили на домашний телефон. Преступники выяснили, что пенсионерка приобрела дорогие медицинские аппараты, и предложили некую компенсацию. Но, чтобы ее получить, было необходимо перевести им на счет деньги. Что пожилая женщина и сделала.

Следственный отдел ОМВД России по Ленинскому району возбудил уголовное дело по факту мошенничества. Ведется поиск подозреваемых.

Автор — Анна Мельник

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