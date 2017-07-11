За неделю она перевела мошенникам более миллиона рублей. В полицию поступило заявление от жительницы Ярославля 1923 года рождения. Неизвестные обманули ее и похитили крупную сумму. Правоохранители установили — женщине позвонили на домашний телефон. Преступники выяснили, что пенсионерка приобрела дорогие медицинские аппараты, и предложили некую компенсацию. Но, чтобы ее получить, было необходимо перевести им на счет деньги. Что пожилая женщина и сделала.

Следственный отдел ОМВД России по Ленинскому району возбудил уголовное дело по факту мошенничества. Ведется поиск подозреваемых.