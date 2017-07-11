За неделю она перевела мошенникам более миллиона рублей.
Следственный отдел ОМВД России по Ленинскому району возбудил уголовное дело по факту мошенничества. Ведется поиск подозреваемых.
За неделю она перевела мошенникам более миллиона рублей.
Следственный отдел ОМВД России по Ленинскому району возбудил уголовное дело по факту мошенничества. Ведется поиск подозреваемых.
Архив с апреля 2014 года Расширенный поиск
Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)