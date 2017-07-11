Новую дорогу на улице Панина в Дзержинском районе протестировала передвижная диагностическая лаборатория из Владимира. Это завершающий этап приемки первой из 29 дорог, которые должны сделать в этом году. Какие испытания провели, и выдержало ли их новое асфальтобетонное покрытие, расскажем в итоговом выпуске в 20.45.

Автор – Зоя Рыжкова