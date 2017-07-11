Актуальные темы

Вторник, 11 Июль 2017 15:01

Качество ремонта улицы Панина в Ярославле проверила передвижная диагностическая лаборатория из Владимира

Автор 
Оцените материал
(0 голосов)

Медиа

Новую дорогу на улице Панина в Дзержинском районе протестировала передвижная диагностическая лаборатория из Владимира. Это завершающий этап приемки первой из 29 дорог, которые должны сделать в этом году. Какие испытания провели, и выдержало ли их новое асфальтобетонное покрытие, расскажем в итоговом выпуске в 20.45.

Автор – Зоя Рыжкова

Прочитано 44 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
Град в Диево-Городище
15
1
0
Град в Диево-Городище
10
1
0
течёт крыша
3
1
0
Горит автобус
13
2
0
Все новости

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

Телефоны

мобильный репортер
Пресс-центр

банер Депутатский запрос2

ЯрСПАС
Партизан