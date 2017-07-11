Сразу два престижных международных фестиваля покорились воспитанникам Центра «Перспектива».

На кинолагерь в Латвию съехались сто участников из России, Украины, Белоруссии, Эстонии, Дании и Норвегии. Ярославцы победили сразу в трёх номинациях: лучший анимационный и документальный фильмы, а также детское телевидение. Кроме того, в течение всей смены студенты бок о бок работали с профессионалами. Члены жюри высоко оценили уровень наших ребят.

«Старшие ребята. Те, которые себя зарекомендовали хорошо. И там они просто подтвердили своё мастерство, потому что все мастера, которые принимали участие в проектах творческого лагеря, с удовольствием с ними сотрудничали и работали прямо на равных. Было очень приятно, это был профессиональный разговор»,— сказал Владимир Ищук — директор ЦАТ «Перспектива».

Творчество юных мастеров оценили и судьи фестиваля «Соседи в гостях у друзей». Он прошел в Берлине. Наш город представлял 11-летний Дмитрий Ершов. Молодой мультипликатор привез в Германию работу «Разговор — серебро, молчание – золото», которую он сделал на немецком языке. Однако картина, которая показывает значение слова в современном мире, понятна любому зрителю. Труд Дмитрия Ершова был отмечен в номинации «Выбор жюри». «Вообще не ожидал, потому что есть более профессиональные люди, которые на немецком снимают. А я ведь первый раз на немецком сделал мультфильм»,— сказал Дмитрий Ершов — участник фестиваля в Берлине.