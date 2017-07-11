Сразу два престижных международных фестиваля покорились воспитанникам Центра «Перспектива».
На кинолагерь
«Старшие ребята. Те, которые себя зарекомендовали хорошо.
Творчество юных мастеров оценили
Сразу два престижных международных фестиваля покорились воспитанникам Центра «Перспектива».
На кинолагерь
«Старшие ребята. Те, которые себя зарекомендовали хорошо.
Творчество юных мастеров оценили
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