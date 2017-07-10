Почти три тонны незаконных яблок, грибов и винограда выявили ярославские таможенники с начала 2017 года. За полгода вместе с сотрудниками Россельхознадзора проведено 15 таможенных осмотров складских помещений.

В результате — на оптово-розничных базах нашего региона обнаружено 1300 килограммов яблок и груш из Польши и 300 килограммов помидоров из Турции. В соседней области нашли еще 200 килограммов фруктов и овощей, а еще пекинскую капусту. Все продукты были уничтожены на специальных полигонах.