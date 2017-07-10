Почти три тонны незаконных яблок, грибов и винограда выявили ярославские таможенники с начала2017 года.За полгода вместе с сотрудниками Россельхознадзора проведено 15 таможенных осмотров складских помещений.
В результате —на оптово-розничных базах нашего региона обнаружено 1300 килограммов яблок и грушиз Польши и 300 килограммов помидоров из Турции.В соседней области нашли еще 200 килограммов фруктов и овощей,а еще пекинскую капусту. Все продукты были уничтожены на специальных полигонах.
Сетевое издание "Государственный Интернет-Канал "Россия". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014.Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций