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Понедельник, 10 Июль 2017 18:15

С начала 2017 года ярославские таможенники выявили почти три тонны незаконной сельскохозяйственной продукции

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Почти три тонны незаконных яблок, грибов и винограда выявили ярославские таможенники с начала 2017 года. За полгода вместе с сотрудниками Россельхознадзора проведено 15 таможенных осмотров складских помещений.

В результате — на оптово-розничных базах нашего региона обнаружено 1300 килограммов яблок и груш из Польши и 300 килограммов помидоров из Турции. В соседней области нашли еще 200 килограммов фруктов и овощей, а еще пекинскую капусту. Все продукты были уничтожены на специальных полигонах.

Автор — Анна Мельник

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