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Понедельник, 10 Июль 2017 17:41

В правила регистрации транспортных средств внесены изменения

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С 10 июля при постановке машины на учет, автолюбители не обязаны предоставлять в ГИБДД полис ОСАГО. Такие изменения были внесены в правила регистрации транспортных средств. Теперь сотрудники автоинспекции будут самостоятельно проверять наличие оформленного страхового полиса в единой системе.

Также нововведения коснулись и перечня причин отказа в регистрации. С 10 июля невозможно будет поставить на учет автомобиль с нечитаемыми номерами узлов и деталей, или если в конструкцию машины были внесены значительные изменения, такие как замена рамы или кузова. Автоинспекция также в праве отказать в регистрации, если в базе данных есть сведения о неуплате государственной пошлины, либо о прекращении деятельности юридического лица, который являлся собственником автомобиля.

Автор — Арсений Кондратьев

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