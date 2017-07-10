С 10 июля при постановке машины на учет, автолюбители не обязаны предоставлять в ГИБДД полис ОСАГО. Такие изменения были внесены в правила регистрации транспортных средств. Теперь сотрудники автоинспекции будут самостоятельно проверять наличие оформленного страхового полиса в единой системе.

Также нововведения коснулись и перечня причин отказа в регистрации. С 10 июля невозможно будет поставить на учет автомобиль с нечитаемыми номерами узлов и деталей, или если в конструкцию машины были внесены значительные изменения, такие как замена рамы или кузова. Автоинспекция также в праве отказать в регистрации, если в базе данных есть сведения о неуплате государственной пошлины, либо о прекращении деятельности юридического лица, который являлся собственником автомобиля.