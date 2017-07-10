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Понедельник, 10 Июль 2017 11:42

Массовое ДТП в центре Ярославля

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Утром 10 июля на площади Волкова столкнулись сразу шесть автомобилей. Причем, по словам некоторых очевидцев, их было даже семь. От удара две машины оказались на аллее, прямо у памятника Федору Волкову. Досталось и припаркованному рядом такси. Есть информация о пострадавших в этой аварии.

Подробности смотрите уже в следующих выпусках «Вестей».

Автор — Анна Мельник

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