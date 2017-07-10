Утром 10 июляна площади Волкова столкнулись сразу шесть автомобилей. Причем, по словам некоторых очевидцев, их было даже семь. От удара две машины оказались на аллее, прямо у памятника Федору Волкову. Досталось и припаркованному рядом такси. Есть информацияо пострадавшихв этой аварии.
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