Утром 10 июля на площади Волкова столкнулись сразу шесть автомобилей. Причем, по словам некоторых очевидцев, их было даже семь. От удара две машины оказались на аллее, прямо у памятника Федору Волкову. Досталось и припаркованному рядом такси. Есть информация о пострадавших в этой аварии.

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