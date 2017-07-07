По воде, земле и горным хребтам. Ярославский любитель путешествий Эмин Добарджич вновь собирается в дорогу. Уже завтра путешественник вылетает на Аляску, где станет участником очередного этапа Международной экспедиции «Русская Америка».

Цель — изучение русского наследия на Аляске. Путешественники пойдут путями, которыми добирались русские промышленники-первопроходцы. Маршрут между реками Кускокуим и Ушогак составит — более 1000 километров. На полуострове ярославский путешественник планирует провести 2 месяца, останавливаясь по пути в местных поселениях и собирая информацию о жизни русских аляскинцев. Правда, в этом году к списку привычных опасностей прибавилась еще одна.

«Там огромное количество медведей. И если раньше они очень мирно уживались с людьми, то в этом году, к сожалению, уже за июнь месяц 3 случая смертельных нападений медведей на людей, причем черных. Даже не бурые, а черные медведи, которые считаются наименее опасными, всегда считались для людей. Их в Америке очень много, порядка миллиона экземпляров»,— рассказал Эмин Добарджич — путешественник.