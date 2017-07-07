Стали известны результаты экспертизы регионального Управления Роспотребнадзора. Напомним, пятеро детей во время второй смены лагеря почувствовали недомогание. Предварительный диагноз подтвержден — норовирусная инфекция. На сегодняшний день, среди заболевших — 11 детей. Трое из них — ребята из Архангельска, продолжают оставаться в больнице. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Вопрос о выписке будет решаться на следующей неделе. Сейчас лагерь закрыт.

По итогам проверки, Роспотребнадзор выявил в учреждении ряд нарушений. Самое главное — санаторий не рассчитан на 600 человек. Максимум — 508. С гигиеной тоже проблемы: раковин на всех не хватало. А в смывах, сделанных в столовой, нашли кишечную палочку. Продукты и вода при этом нормам соответствовали. Окончательно точку в деле санатория поставит региональное управление Следственного комитета. А Роспотребнадзор уже направил документы в суд.

«Сейчас сотрудниками управления составлен протокол о временном запрете деятельности. Это обеспечительная мера. Будет она действовать до рассмотрения материалов, которые нами направлены в отношении юридического лица в суд. Одно из видов наказаний — временное приостановление деятельности до 90 суток, но это решение будет принимать суд»,— пояснил Александр Звягин — руководитель Управления Роспотребнадзора по Ярославской области.