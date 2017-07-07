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Пятница, 07 Июль 2017 14:41

Горящий автомобиль попал на видео

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Это кадры мобильных репортеров, на них горит автомобиль. Скорее всего, очевидцы сняли видео на сотовый телефон рано утром. Видно, как с пламенем борются сотрудники МЧС. По всей видимости, безуспешно.

Если вы стали свидетелями ярких, важных или интересных событий, отправляйте отснятые ролики на наш сайт vesti-yaroslavl.ru и смотрите их в нашем эфире. А также в программе «Мобильный репортер», которая выходит по пятницам в 19 часов на телеканале «Россия 24».

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