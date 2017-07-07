Это кадры мобильных репортеров, на них горит автомобиль. Скорее всего, очевидцы сняли видео на сотовый телефон рано утром. Видно, как с пламенем борются сотрудники МЧС. По всей видимости, безуспешно.

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