Это кадры мобильных репортеров, на них горит автомобиль. Скорее всего, очевидцы сняли видео на сотовый телефон рано утром. Видно, как с пламенем борются сотрудники МЧС. По всей видимости, безуспешно.
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