Приемная комиссия Ярославского государственного технического университета продолжает принимать документы.
«Самый главный вопрос, который задают
«Этот вуз мне посоветовали друзья, так как много знакомых учится
Приемная комиссия Ярославского государственного технического университета продолжает принимать документы.
«Самый главный вопрос, который задают
«Этот вуз мне посоветовали друзья, так как много знакомых учится
Архив с апреля 2014 года Расширенный поиск
Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)