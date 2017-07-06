Приемная комиссия Ярославского государственного технического университета продолжает принимать документы. На сегодняшний день в ЯГТУ поступило уже около 2 тысяч заявлений от абитуриентов. Многие из них приняли решение, что хотят учиться в вузе с более чем 70-летней историей и сдали подлинники документов, остальные определятся позже. В этом году учиться на бюджетных местах смогут около 1000 студентов и практически с первых дней занятий они смогут приступить к выбору будущей работы.

«Самый главный вопрос, который задают и родители, и абитуриенты о своей судьбе по окончании вуза. Мы отвечаем таким образом: каждый год мы собираем заявки с профильных предприятий и у нас этих заявок больше, чем мы выпускаем ребят»,— отметил Сергей Гудков — исполняющий обязанности ректора ЯГТУ.

«Этот вуз мне посоветовали друзья, так как много знакомых учится в ЯГТУ, по их совету я и подала документы в этот вуз, в другие даже не ходила. Сразу принесла оригиналы. Вуз мне очень нравится, преподаватели хорошие»,— поделилась Софья Казакова — студентка инженерно-экономического факультета ЯГТУ.