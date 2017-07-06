Реабилитация природных объектов, расширение зеленых зон
На форуме присутствуют главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов
Напомним, проект предусматривает расчистку озера
А уже завтра
Реабилитация природных объектов, расширение зеленых зон
На форуме присутствуют главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов
Напомним, проект предусматривает расчистку озера
А уже завтра
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