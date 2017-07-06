Реабилитация природных объектов, расширение зеленых зон и разработка инновационных экологических технологий. Эти вопросы в центре внимания ярославской делегации на 7 урбанистическом форуме, который открылся в Москве.

На форуме присутствуют главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов и заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. Они обсудили с коллегами из других регионов реализацию проекта «Комплексная экологическая реабилитация озера Неро».

Напомним, проект предусматривает расчистку озера и устьевых участков рек, впадающих в него, от загрязненных донных отложений, а также биогенное укрепление берегов.