В Ярославском зоопарке снова родились детёныши дикобразов. Пятнышко и Колючка стали родителями уже в 4-й раз. Как они себя чувствуют, выяснила Зоя Рыжкова.

Дикобраза в таком недружелюбном расположении духа обойдет стороной даже ягуар. Работники зоопарка тоже держатся на расстоянии. Дело в том, что Пятнышко и Колючка стали родителями и охраняют своих детёнышей. Каждый, кто заходит в их вольер, считается непрошеным гостем и рискует нарваться на неприятности.

«Они не кусаются, у них достаточно тупые зубы, но природа наградила их другим оружием — большие длинные иглы. Они разворачиваются спиной и совершают рывок в сторону того, кто им угрожает»,— рассказала Анна Казанова — териолог Ярославского зоопарка.

Детёнышей двое. На свет они появились буквально несколько дней назад и ещё не готовы постоять за себя. Иголки малышей мягкие, поэтому родители и защищают их с помощью своего оружия. Правда, дальше обороны дело не заходит. Животные понимают, кто их кормит. Несмотря на злость, виноградом они угощаются с удовольствием.

Желание по каждому поводу демонстрировать свои иголки, в семье дикобразов — явление временное. Детёныши подрастут, и Пятнышко с Колючкой станут более дружелюбными. А пока к ним лучше не подходить. Иглы длиной до 30 сантиметров легко пробивают резиновые сапоги и даже кожаные ботинки.

Зоя Рыжкова, Анатолий Сахаров