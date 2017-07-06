В преддверии Всероссийского дня семьи, любви и верности в Ярославском музее-заповеднике открылась фотовыставка «В объективе – семья». Это итог областного конкурса любительских фотографий, который проводится уже 13-й год подряд. Свои работы прислали более 80 жителей области. Всего 167 фотографий, посвященных семье и природе. Жюри, состоящее из деятелей культуры, журналистов и профессиональных фотографов, уже выбрало лучшие работы. Они и стали экспонатами выставки.

«С учетом Года экологии тематика конкурса тоже посвящена охране природы, это магия воды, чудо природы, зеленый пояс Ярославии. И вопросы, связанные с охраной — береги свою землю, именно этот контекст был представлен на выставке»,— сказала Марина Башмашникова — начальник Управления по социальной и демографической политике Правительства Ярославской области.

Всего в финал вышла 41 работа. Награждение победителей состоится позже, а пока фотографии рассматривают посетители выставки и вспоминают свои семейные истории.

«Если сейчас все в компьютере и телефоне, раньше были семейные альбомы, когда у нас 1 сын родился. Как реликвии остались эти фотографии»,— рассказала Татьяна Кирсанова.

«Это было давно, когда я только пришел с армии, более 40 лет. Он занимался этим. Да»,— сказал Юрий Кирсанов.