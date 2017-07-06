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Четверг, 06 Июль 2017 12:17

В Ярославле очевидец снял на видео как «Юркий «Матиз» почувствовал себя «пешеходом»

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Медиа

Зачем тратить время и дожидаться зеленого света, если можно срезать по пешеходному переходу? Очевидно, так размышлял водитель этого автомобиля. Видео снято в Ярославле. Правонарушение попало в объектив видеорегистратора одной из попутных машин. «Юркий «Матиз» почувствовал себя «пешеходом»,— так автор назвал ролик.

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Автор — Анна Харитонова

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