Зачем тратить время и дожидаться зеленого света, если можно срезать по пешеходному переходу? Очевидно, так размышлял водитель этого автомобиля. Видео снято в Ярославле. Правонарушение попало в объектив видеорегистратора одной из попутных машин. «Юркий «Матиз» почувствовал себя «пешеходом»,— так автор назвал ролик.

Если вы стали свидетелем ярких, важных, интересных событий, отправляйте отснятые ролики на наш сайт vesti-yaroslavl.ru в раздел «Мобильный репортер» и их увидит вся область. Программу смотрите в пятницу в 19.00 на телеканале «Россия 24».