Здесь открылась выставка художницы Надежды Ивановой. Картинам уже около сотни лет,
Довоенные дворики Симферополя, древние памятники Феодосии, сцены
«По воспоминаниям родных, Надежда Александровна рисовала всегда,
Зоя Рыжкова, Андрей Кабанов
Здесь открылась выставка художницы Надежды Ивановой. Картинам уже около сотни лет,
Довоенные дворики Симферополя, древние памятники Феодосии, сцены
«По воспоминаниям родных, Надежда Александровна рисовала всегда,
Зоя Рыжкова, Андрей Кабанов
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