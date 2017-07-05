Здесь открылась выставка художницы Надежды Ивановой. Картинам уже около сотни лет, но экспонируются они впервые. Все эти годы родственники Надежды Александровны передавали её работы из поколения в поколение. А сейчас правнучка художницы решилась показать их широкой публике.

Довоенные дворики Симферополя, древние памятники Феодосии, сцены из жизни крымских татар и море такое, каким его видела прабабушка. Всю свою жизнь Надежда Иванова прожила в Симферополе. Увлекалась живописью, но работала учительницей. Замужем не была. Её друга арестовали в 1937 году. Художница пыталась его найти, но так и не смогла.

«По воспоминаниям родных, Надежда Александровна рисовала всегда, её глаза во всем видели красоту, но образования профессионального она не смогла получить. Занималась в студии советского художника Николая Самокиша, студия была открыта именно для художников-любителей»,— рассказала Наталья Перфильева — куратор выставки.

Зоя Рыжкова, Андрей Кабанов