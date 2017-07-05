Весы, кофемолка
В Дзержинском районе сотрудники наркоконтроля задержали двух молодых людей.
На этом история
— Сколько свертков
— 5 или 6.
— Пять или шесть. Вместе
— Да.
«По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.
Весы, кофемолка
В Дзержинском районе сотрудники наркоконтроля задержали двух молодых людей.
На этом история
— Сколько свертков
— 5 или 6.
— Пять или шесть. Вместе
— Да.
«По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.
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