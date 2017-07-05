Весы, кофемолка и героин. Такой набор для фасовки наркотиков обнаружили полицейские в одном из домов на улице Панина.

В Дзержинском районе сотрудники наркоконтроля задержали двух молодых людей. У них в карманах нашли несколько свертков с порошком. Позже эксперты установили — это вещество содержит героин. А общий его вес 20 граммов.

На этом история не закончилась. Оказалось, что подозреваемые приехали в Ярославль совсем недавно. И арендовали квартиру. В ходе обыска выяснилось, что дома молодые люди уже расфасовали еще 250 граммов опасного зелья, которые предполагали распространять посредством, так называемых, закладок.

— Сколько свертков ты раскладывал в день?

— 5 или 6.

— Пять или шесть. Вместе со своим напарником, правильно?

— Да.

«По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сотрудники полиции ведет работу по установлению и привлечению к ответственности иных лиц, причастных к совершению данного преступления»,— рассказала Марина Кокуева — начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по ЯО.