Спорт объединяет страны. Даже такие разные, как Нигерия и Россия. Игроки футбольной сборной этой африканской республики сыграли с командой из Рыбинска. Но цели у экзотичных юношей более глобальные. От того, какую игру они покажут в России, зависит их спортивная карьера. Африканские страсти по футболу в нашем следующем сюжете.

Общение с Богом перед игрой или тренировкой — обязательная традиция. Многие из этих юношей никогда не покидали Родину, а уж от поездки в Россию даже отговаривали.

«Родители говорили, что там опасно и холодно. Но я увидел другое. Увидел, что я мог бы тут жить и играть в футбол»,— поделился Винсент Эбидике-Бука — футболист.

Играть в Российской футбольной лиге — цель каждого игрока из этой сборной. Устроить успешную карьеру спортсменов-соотечественников — задача их менеджеров.

«Есть уже интерес. Есть много клубов в России. Просто мы не можем их называть сейчас, потому что конкретно сейчас еще ничего нет»,— отметил Принц Джеймс — спортивный менеджер.

Товарищеские матчи — одна из мер, чтобы игроков заметили.

«Команда из Нигерии сборная студенческая приехала очень сильная. Они приехали на просмотр. Сейчас играют с «Шинником», потом со «Спартаком» Москва»,— рассказал Владимир Басиров — вице-президент Федерации футбола города Рыбинска.

А накануне сборная сыграла с рыбинскими футболистами. Иностранцев пригласила местная футбольная Федерация. Теплолюбивые коллеги по футбольному цеху не отказались. Играли порой жестко. Гости размочили счет в первом тайме. Но во втором рыбинцы отыгрались и в серии пенальти даже повели в счете.

«Наши футболисты были сильнее. Со счетом 4:2 победу одержал «Переборец»,— сообщил Григорий Кузнецов — директор спортивной школы «Переборец».

Теперь футболисты из Нигерии померяются силами с «Шинником». А после экскурсии по столице Золотого кольца отправятся на Родину. С надеждой, что в холодную Россию приезжали не зря.

Андрей Детцель, Артем Геворкян