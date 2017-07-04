Оно завершилось в Калуге. В соревновании приняли участие более 100 сильнейших спортсменов из 15 регионов страны. Честь нашей области защищали спортсмены из Ярославля, Рыбинска и Гаврилов Яма.
В упорной и напряженной борьбе в командном зачете наши спортсмены завоевали первое место. Сборная команда «Темп» спортивной школы Рыбинска уступила всего одно очко победителям клубного зачета.
Кроме того в личном Первенстве ярославские спортсмены завоевали одну бронзовую и две серебряных медали.
Параллельно с Первенством в Калуге проходил Чемпионат России по полиатлону. Евгения Аксенова из Ярославля стала второй в абсолютном Первенстве.
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