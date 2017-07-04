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Вторник, 04 Июль 2017 11:42

В Ярославской области начали оформлять электронные больничные листы

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Больничный через интернет. Пользоваться услугами электронных листов нетрудоспособности теперь можно и в нашей области. В этом случае нет необходимости относить документ работодателю. Достаточно сообщить номер больничного.

Его врач добавит в общую базу, к которой будут иметь доступ и работодатель, и региональное отделение Фонда социального страхования. Все этапы — от оформления листа до выплаты пособия — работник сможет контролировать в личном кабинете на сайте фонда или портале Госуслуг.

К системе электронных больничных уже подключились «Клиническая больница № 2» и более десяти крупных ярославских организаций. При этом работа с системой возможна лишь при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи, которой врачи и работодатели удостоверяют внесенные сведения.

Автор — Ксения Анисимова

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