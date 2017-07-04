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Вторник, 04 Июль 2017 11:41

В Рыбинском районе иномарка вылетела в кювет и загорелась: пострадал человек

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ДТП в Рыбинском районе. Рано утром недалеко от деревни Ивановское «Тойота Ярис» улетела в кювет и загорелась. Автомобиль выгорел почти полностью — остался только металлический каркас. Внутри машины находился один человек — водитель, мужчина 1971 года рождения.

По предварительной информации, у него сломаны два ребра и лодыжка. Пострадавшего доставили в больницу.

Автор — Анна Харитонова

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