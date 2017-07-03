В Москве вновь бушевала стихия, шел ливень. Ярославские синоптики уверяют, что ненастная погода минует наш регион. Но, несмотря на то, что в Ярославле нет таких проливных дождей, очевидцы все-таки запечатлели потоп.

На этих кадрах видно, как одна из проезжих частей постепенно превращается в реку. Что стало причиной этого происшествия — авария на водопроводных сетях или плановые работы по промывке ливневок — очевидцы не сообщают.

Если вы стали свидетелями интересных событий, отправляйте отснятые ролики на наш сайт vesti-yaroslavl.ru в раздел «Мобильный репортёр» и их увидит вся область.

Программу смотрите в пятницу в 19.00 на телеканале «Россия 24».