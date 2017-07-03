Музыка, конкурсы и мясона углях. Общегородской праздник шашлыка состоялся в Заволжском районе Ярославля. Для гостей — бесплатное угощение от шеф-повара, аттракционы, творческие мастерские, игровые площадки для детей и, конечно, музыка. Специальный гость — группа «Вирус».
Под хиты 90-х танцевали и дети,и взрослые.И с нетерпением ждали вручения призов. Его участниками стали полторы тысячи ярославцев.
«Пришли к нам отметить праздник шашлыка и гриляи тем самым продолжить сезон дачный. Я считаю, что праздник удался, несмотря на хмуруюпогоду»,— сказала Анастасия Федорова — руководитель отдела ГМ «Глобус.
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