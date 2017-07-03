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Понедельник, 03 Июль 2017 17:22

В Ярославле прошел общегородской праздник шашлыка

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Музыка, конкурсы и мясо на углях. Общегородской праздник шашлыка состоялся в Заволжском районе Ярославля. Для гостей — бесплатное угощение от шеф-повара, аттракционы, творческие мастерские, игровые площадки для детей и, конечно, музыка. Специальный гость — группа «Вирус».

Под хиты 90-х танцевали и дети, и взрослые. И с нетерпением ждали вручения призов. Его участниками стали полторы тысячи ярославцев.

«Пришли к нам отметить праздник шашлыка и гриля и тем самым продолжить сезон дачный. Я считаю, что праздник удался, несмотря на хмурую погоду»,— сказала Анастасия Федорова — руководитель отдела ГМ «Глобус.

Автор — Мария Андрианова

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