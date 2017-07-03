Работники пилы
Работа почти ювелирная, несколько десятков сучьев
«Конкурентов
Обязательных дисциплин 5. Самая
«Недопил, глубину подпила, угол выпиленного подпила, расстояние
Каждый ствол должен упасть точно
«За папу болеем.
Для детей тут особая программа. Проголодавшихся накормит полевая кухня,
Краткий курс техники
«Лесной фонд Ярославской области представлен лиственными породами деревьев. Вырубая такие деревья, наши лесоарендаторы должны высаживать хвойные породы деревьев.
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Мария Андрианова, Михаил Колобов