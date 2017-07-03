Работники пилы и топора. В регионе 16 лесорубов боролись за звание лучшего. География — почти все районы области. Что главное в непростой профессии? — выяснила Мария Андрианова.

Работа почти ювелирная, несколько десятков сучьев и всего 20 секунд. Главное здесь — аккуратность. Задел ствол — получишь штраф.

«Конкурентов я уже знаю. Люди все сильные. Случайных людей здесь нет. Придется потрудиться всем»,— поделился Игорь Коновалов — победитель регионального этапа конкурса «Лесоруб-2016».

Обязательных дисциплин 5. Самая сложная — валка деревьев. Спилить каждое нужно не только быстро, но и точно. Учитывается всё.

«Недопил, глубину подпила, угол выпиленного подпила, расстояние от колышка, если он неточно свалил»,— отметил Василий Шаров — главный судья конкурса «Лесоруб-2017».

Каждый ствол должен упасть точно на деревянный колышек. На всё — 3 минуты, справиться почти невозможно. Но победители есть.

Ливень — не помеха для сотен болельщиков. Поддерживают, подсказывают, когда не видят судьи. Приезжают семьями.

«За папу болеем. Папа наш — участник под номером «3» Иван Положаенко. Он уже не первый раз участвует»,— рассказала Ольга Положаенко.

Для детей тут особая программа. Проголодавшихся накормит полевая кухня, а для начинающих лесорубов — мастер-классы.

Краткий курс техники безопасности — и можно взять в руки пилу. Теперь главное — ее удержать. Такие же манипуляции рядом выполняют профессионалы. У них и бревно в разы толще, и срез ровнее. Погрешность не более 5 сантиметров. Замеряют специальными приборами. Главная цель конкурса — не только выбрать лучших, но и привлечь внимание к проблемам лесного хозяйства.

«Лесной фонд Ярославской области представлен лиственными породами деревьев. Вырубая такие деревья, наши лесоарендаторы должны высаживать хвойные породы деревьев. Это может быть не всегда экономически выгодно, поэтому с «Рослесхозом», с научными организациями, подведомственными «Рослесхозу» вырабатываем меры поддержки»,— отметил Роман Колесов — заместитель председателя Правительства Ярославской области.

Вариантов два: денежная компенсация или разрешение на посадку лиственных деревьев вместо хвойных. Документ обещают разработать к концу года. А уже в августе лучшие ярославские лесорубы представят область на всеросийском этапе конкурса в Петрозаводске.

Мария Андрианова, Михаил Колобов