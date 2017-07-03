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Понедельник, 03 Июль 2017 14:41

Автомобиль провалился в глубокую яму в центре Ярославля

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Уйти под асфальт в самом центре Ярославля. В выходные на улице Комсомольской, недалеко от остановки общественного транспорта, автомобиль угодил в глубокую яму. Поднять машину удалось не сразу. Пришлось вызывать спасателей Центра гражданской защиты со специальной техникой.

Водитель и пассажиры не пострадали. Как сообщили в мэрии, последствия ДТП были оперативно устранены. Сейчас проезжая часть полностью восстановлена сотрудниками водоканала.

Автор — Тина Белякова

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