Нормативно-правовое регулирование частной охранной деятельности
Сегодня оно состоялось
«Мы находимся
На стадионе «Шинник» проходит практическое занятие по отражению нападения
Подробнее
Зоя Рыжкова, Артем Геворкян
Нормативно-правовое регулирование частной охранной деятельности
Сегодня оно состоялось
«Мы находимся
На стадионе «Шинник» проходит практическое занятие по отражению нападения
Подробнее
Зоя Рыжкова, Артем Геворкян
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