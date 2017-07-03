Нормативно-правовое регулирование частной охранной деятельности и оборота оружия стали основными вопросами расширенного совещания Координационного совета Федеральной службы войск национальной гвардии России.

Сегодня оно состоялось в Ярославле. В обсуждении приняли участие заместитель главнокомандующего войсками Национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Сергей Лебедев, председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко, представители Генеральной прокуратуры, правоохранительных органов, спортивных общественных организаций, стрелковых объектов, частных охранных предприятий и других организаций.

«Мы находимся в преддверии проведения Чемпионата мира по футболу. В Ярославской области зарегистрировано более 30 тысяч владельцев оружия, это постоянная планомерная работа. Действует центр лицензионно-разрешительной работы, который в прошлом году уже более 22 тысяч услуг предоставил населению и 15 услуг предоставляет постоянно. Для нас это своевременно и актуально, вопрос безопасности граждан — это один из основных, которым должно заниматься Правительство региона»,— отметил Дмитрий Степаненко — председатель Правительства Ярославской области.

На стадионе «Шинник» проходит практическое занятие по отражению нападения на спортивно-стрелковый объект. Сотрудники Росгвардии, полиции и МЧС показывают участникам совещания, как они будут действовать в случае, если тир, в котором хранится оружие, захватят вооруженные преступники.

Подробнее об этом расскажем в 20.45.

Зоя Рыжкова, Артем Геворкян