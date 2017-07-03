В Ярославле проходит расширенное совещание координационного совета по вопросам охранной деятельности при федеральной службе войск национальной гвардии России. Обсуждают вопросы взаимодействия Росгвардии
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В Ярославле проходит расширенное совещание координационного совета по вопросам охранной деятельности при федеральной службе войск национальной гвардии России. Обсуждают вопросы взаимодействия Росгвардии
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