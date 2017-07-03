В Ярославле проходит расширенное совещание координационного совета по вопросам охранной деятельности при федеральной службе войск национальной гвардии России. Обсуждают вопросы взаимодействия Росгвардии с частными охранными предприятиями. А позже на стадионе «Шинник» пройдет практическая часть мероприятия — показательные выступления по отражению нападения на спортивно-стрелковый объект.

Подробнее об этом мы расскажем в следующих выпусках «Вестей».