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Понедельник, 03 Июль 2017 11:47

В Ярославле проходит расширенное совещание Координационного совета по вопросам охранной деятельности

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В Ярославле проходит расширенное совещание координационного совета по вопросам охранной деятельности при федеральной службе войск национальной гвардии России. Обсуждают вопросы взаимодействия Росгвардии с частными охранными предприятиями. А позже на стадионе «Шинник» пройдет практическая часть мероприятия — показательные выступления по отражению нападения на спортивно-стрелковый объект.

Подробнее об этом мы расскажем в следующих выпусках «Вестей».

Автор — Ксения Анисимова

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