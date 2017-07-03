ДТП со смертельным исходом. В Рыбинске автомобиль «Мерседес» на большой скорости врезался в столб. Авария произошла в воскресенье в 4.20 утра на улице Бабушкина около дома № 27. За рулем иномарки находился 35-летний мужчина. Пассажиров в салоне не было.

На месте работала бригады скорой помощи и МЧС. Спасти мужчину не удалось.