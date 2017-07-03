Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Госавтоинспекции. Ровно 81 год назад было образовано подразделение, которое следит за порядком и обеспечивает безопасность на дорогах.

Отвлекаться во время управления транспортным средством нельзя. Это правило каждый должен запомнить еще в юном возрасте.

Скоро многие из этих ребят станут водителями. Какими — зависит и от сотрудников Госавтоинспекции. Времени не жалко. Ежедневно перед глазами примеры, когда кто-то вовремя не понял и не осознал, что с дорогой шутки плохи.

— Управление ГАИ. Проводим целевое мероприятие «Бахус». Вы сегодня алкоголь не употребляли?

— Нет.

— Нормально себя чувствуете?

— Да.

— Хорошо, проезжайте.

Операция «Бахус» сейчас практически ежедневно в разных районах области.

«У нас люди не перестали выпивать, курить, то есть управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Есть водители, которые до сих пор предлагают взятку сотрудникам полиции»,— отметил Виталий Митяев — командир взвода ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области.

А еще не все водители уступают дорогу спецтранспорту. Таких водителей тоже учат рублем.

«Сейчас люди стали более вежливыми и бдительными, больше сконцентрированы, следят за дорожной ситуацией. Раньше не пропускали никого»,— сказал Дмитрий Мицкевич — инспектор специализированного взвода ДПС.

Стационарные и мобильные комплексы фиксации нарушений, распознавание госномеров и моментальная их проверка по базе данных. За 81 год Госавтоинспекция — путь от небольших отрядов регулировщиков до крупнейшей службы. За безопасностью на дорогах области круглосуточно следят 500 сотрудников. А содействие в нелегкой службе все чаще оказывают обычные граждане.

«В год мы получаем тысячи сообщений о фактах нарушений правил дорожного движения, тысячи. Как я уже озвучил, более 5000 за прошлый год пришло сообщений о нарушений ПДД с приложением фото и видеоматериалов»,— сообщил Андрей Сироткин — начальник УГИБДД УМВД России по Ярославской области.

Итог работы — в цифрах статистики. Число погибших на наших дорогах с начала года снизилось на треть, по сравнению с аналогичным периодом в 2016-м. Изменения последних лет замечают и ярославцы.

«На самом деле, это очень хорошее мероприятие. Нужно, чтобы их было больше, потому что безопасность на дороге очень сильно. Надо, чтобы было меньше ДТП. Статистика, к счастью, уменьшается по ДТП, и это всё благодаря работе ГИБДД»,— сказал Сергей Калмыков.

«Сотрудникам ГИБДД удачи. У них нелегкая работа, но необходимая. Удачи нам всем. Зеленый свет»,— пожелал Рустам Арсланов.

А день службы большинство ее сотрудников по традиции встретят на посту.

Захар Акопов, Михаил Колобов