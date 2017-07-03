Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Госавтоинспекции. Ровно
Отвлекаться
Скоро многие из этих ребят станут водителями.
— Управление ГАИ. Проводим целевое мероприятие «Бахус».
— Нет.
— Нормально себя чувствуете?
— Да.
— Хорошо, проезжайте.
Операция «Бахус» сейчас практически ежедневно
«У нас люди
А еще
«Сейчас люди стали более вежливыми
Стационарные
«В год
Итог
«На самом деле, это очень хорошее мероприятие. Нужно, чтобы
«Сотрудникам ГИБДД удачи.
А день службы большинство
Захар Акопов, Михаил Колобов