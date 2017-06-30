Семибратово, Красные Ткачи, Петровское и поселок Константиновский. 1 июля сразу в четырех многофункциональных центрах области появятся услуги Росреестра. Среди них: регистрация прав на квартиру, постановка на кадастровый учет, предоставление сведений из единого реестра недвижимости.

Только за первое полугодие 2017 года за этими услугами в регионе обратились 180 тысяч человек.

«На сегодня почти 80% услуг, предоставляемых посредством МФЦ — это услуги Росреестра. И наша задача — создать равные условия для всех жителей Ярославской области по доступности получения услуг через МФЦ»,— отметила Екатерина Троицкая — заместитель председателя Правительства Ярославской области.

Раньше для этого жителям поселков и деревень приходилось ездить за несколько десятков километров. В Красных Ткачах это нововведение долгожданное. За 4 месяца в подразделение МФЦ обратились более ста человек: оформить паспорт, компенсацию или детское пособие. Но были и другие просьбы.

«Территориально-обособленное подразделение МФЦ Красные Ткачи с самого открытия, с февраля месяца, активно интересуются, есть ли в этом ТОСПе услуга Росреестра и Кадастра. Будем радовать с 1 июля»,— сказала Юлия Винокурова – оператор.

«Мне нужно зарегистрировать договор купли-продажи земельного участка. Я пришла за консультацией и мне сказали, что уже с понедельника я могу сюда прийти и зарегистрировать этот договор уже здесь, а не в городе Ярославле»,— сказала Оксана Пузина.