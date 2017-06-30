Ярославский «Шинник», скорее всего, начнет новый сезон под Костромой. Комиссия Российского футбольного союза и Футбольной национальной лиги посетила стадион «Урожай», который находится в поселке Караваево.

Специалисты приняли решение допустить арену для проведения игр, с условием устранения недочетов. В итоге, стартовый матч Первенства ФНЛ чёрно-синие проведут 8 июля против петербургского «Зенита-2».

Напомним, на домашнем поле ярославцев началась подготовка к Чемпионату мира 2018 года.