Ярославский «Шинник», скорее всего, начнет новый сезон под Костромой. Комиссия Российского футбольного союза
Специалисты приняли решение допустить арену для проведения игр,
Напомним,
Ярославский «Шинник», скорее всего, начнет новый сезон под Костромой. Комиссия Российского футбольного союза
Специалисты приняли решение допустить арену для проведения игр,
Напомним,
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