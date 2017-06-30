Гастроскопия без эндоскопа. С помощью миниатюрной капсулы, в которую встроена видеокамера. Это один из современных методов исследования. Высокие технологии в эндоскопии пищеварительной системы — тема международного симпозиума, который открылся в Ярославле.

Участие в нем принимают ведущие специалисты российских клиник, а также эксперты из Японии, Германии, Испании, Италии, Великобритании. Два дня лекций, мастер-классов и «живых» трансляций эндоскопических операций из Ярославской областной онкологической больницы. Запланированы консультации и бесплатные операции 45-ти пациентам.

«От имени губернатора Ярославской области Дмитрия Юрьевича Миронова я приветствую вас. Для всего медицинского сообщества это знаковая конференция. Действительно, Ярославль стал площадкой, где ведущие специалисты вашей специальности могут обменяться мнениями. И для ярославских врачей это очень серьезная школа»,— сказал Виктор Костин — первый заместитель председателя Правительства ЯО.

«Экономическое сотрудничество между Россией и Японией развивается в соответствии с планом сотрудничества по восьми пунктам, согласованным между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и Президентом России Владимиром Путиным. И первый пункт гласит: совместными усилиями способствовать увеличению продолжительности здоровой жизни населения, что означает сотрудничество в различных областях медицины»,— отметил Хироси Тадзима — министр Посольства Японии в России.

Как сообщил министр на открытии симпозиума, президент Ярославского медицинского университета Юрий Новиков удостоен «Ордена Восходящего солнца» за активное развитие академических связей между университетами Японии и России. Награду Юрию Новикову вручат 3 июля на торжественной церемонии в резиденции посла Японии в Москве.

Автор - Анна Харитонова