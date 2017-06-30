Президиум Совета при Президенте России по стратегическому развитию утвердил паспорт проекта «Чистая Волга».
Министерство природы России предложило включить
Проект уже получил поддержку
Президиум Совета при Президенте России по стратегическому развитию утвердил паспорт проекта «Чистая Волга».
Министерство природы России предложило включить
Проект уже получил поддержку
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