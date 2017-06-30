Президиум Совета при Президенте России по стратегическому развитию утвердил паспорт проекта «Чистая Волга». Его инициатор — глава региона Дмитрий Миронов.

Министерство природы России предложило включить в программу 76 мероприятий. В их числе улучшение экологического состояния Волги, восстановление и сохранение природной среды и модернизация жилищно-коммунального хозяйства. Последнее особенно важно. Сейчас очистные сооружения в регионе изношены на 75%. Причем эта ситуация характерна не только для Ярославской области.