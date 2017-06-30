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Пятница, 30 Июнь 2017 11:45

Паспорт проекта «Чистая Волга» утвержден на федеральном уровне

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Президиум Совета при Президенте России по стратегическому развитию утвердил паспорт проекта «Чистая Волга». Его инициатор — глава региона Дмитрий Миронов.

Министерство природы России предложило включить в программу 76 мероприятий. В их числе улучшение экологического состояния Волги, восстановление и сохранение природной среды и модернизация жилищно-коммунального хозяйства. Последнее особенно важно. Сейчас очистные сооружения в регионе изношены на 75%. Причем эта ситуация характерна не только для Ярославской области.

Проект уже получил поддержку не только на федеральном уровне, но и в разных регионах страны. Там тоже намерены принять участие в его реализации.

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