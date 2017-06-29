В Ярославской области жили мамонты.
В местном краеведческом музее хранятся кости мамонта
«В данной экспедиции будут принимать участие научные специалисты разного профиля, кандидаты наук, студенты
В Ярославской области жили мамонты.
В местном краеведческом музее хранятся кости мамонта
«В данной экспедиции будут принимать участие научные специалисты разного профиля, кандидаты наук, студенты
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