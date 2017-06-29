В Ярославской области жили мамонты. В этом уверены участники экспедиции регионального отделения Русского географического общества. Исследования будут проводить в Любимском районе. Есть все основания предполагать, что там были древние стоянки.

В местном краеведческом музее хранятся кости мамонта и шерстистого носорога, которые были найдены местными жителями на берегах Обноры. Места плохо изучены и устранить этот пробел планируют участники экспедиции. Старт ее намечен на 7 июля. Если догадки подтвердятся, то открытия станут уникальными в истории новой России.