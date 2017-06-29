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Четверг, 29 Июнь 2017 21:03

По мнению некоторых исследователей на территории Ярославской области жили мамонты

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В Ярославской области жили мамонты. В этом уверены участники экспедиции регионального отделения Русского географического общества. Исследования будут проводить в Любимском районе. Есть все основания предполагать, что там были древние стоянки.

В местном краеведческом музее хранятся кости мамонта и шерстистого носорога, которые были найдены местными жителями на берегах Обноры. Места плохо изучены и устранить этот пробел планируют участники экспедиции. Старт ее намечен на 7 июля. Если догадки подтвердятся, то открытия станут уникальными в истории новой России.

«В данной экспедиции будут принимать участие научные специалисты разного профиля, кандидаты наук, студенты в качестве волонтеров и даже школьники»,— рассказал Иван Фролов — руководитель экспедиции.

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