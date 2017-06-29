Около 40 тысяч жителей Переславля остались без горячей воды. Как сообщаютв администрации города, отключение связано с выработкой лимита по газу. Причина ограничений — долги перед Газпромом. Общая задолженность на сегодня составляет порядка 500 миллионов рублей. Сейчас администрацией Переславля ведутся переговоры о возобновлении подачи газа в котельную.
«В связи с большим долгом Газпром вынужден был ввести лимит на газ.27 июня этот лимит закончился. И Газпромом была установлена заглушка, прекратилась подача газа на ПЭК. пока ведутся переговоры с Газпромом, сотрудники ремонтируют теплосети»,— рассказал Евгений Клейнбурд — директор МУП «Спектр».
Предположительно, горячая вода в домах переславцев появится в первых числах июля. «Вести» будут следить за этой ситуацией.
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