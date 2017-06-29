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Четверг, 29 Июнь 2017 20:44

Около 40 тысяч переславцев остались без горячей воды

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Около 40 тысяч жителей Переславля остались без горячей воды. Как сообщают в администрации города, отключение связано с выработкой лимита по газу. Причина ограничений — долги перед Газпромом. Общая задолженность на сегодня составляет порядка 500 миллионов рублей. Сейчас администрацией Переславля ведутся переговоры о возобновлении подачи газа в котельную.

«В связи с большим долгом Газпром вынужден был ввести лимит на газ. 27 июня этот лимит закончился. И Газпромом была установлена заглушка, прекратилась подача газа на ПЭК. пока ведутся переговоры с Газпромом, сотрудники ремонтируют теплосети»,— рассказал Евгений Клейнбурд — директор МУП «Спектр».

Предположительно, горячая вода в домах переславцев появится в первых числах июля. «Вести» будут следить за этой ситуацией.

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