Около 40 тысяч жителей Переславля остались без горячей воды. Как сообщают в администрации города, отключение связано с выработкой лимита по газу. Причина ограничений — долги перед Газпромом. Общая задолженность на сегодня составляет порядка 500 миллионов рублей. Сейчас администрацией Переславля ведутся переговоры о возобновлении подачи газа в котельную.

«В связи с большим долгом Газпром вынужден был ввести лимит на газ. 27 июня этот лимит закончился. И Газпромом была установлена заглушка, прекратилась подача газа на ПЭК. пока ведутся переговоры с Газпромом, сотрудники ремонтируют теплосети»,— рассказал Евгений Клейнбурд — директор МУП «Спектр».