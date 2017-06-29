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Четверг, 29 Июнь 2017 17:21

В честь 50-летия Некрасовского праздника поэзии проведут спецгашение авторских открыток

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В Музее-заповеднике «Карабиха» 1 июля состоится спецгашение ограниченного тиража авторских художественных открыток ярославских филателистов. Мероприятие посвящено 50-летию Всероссийского Некрасовского праздника поэзии. К этому событию по заказу Почты России выпущен уникальный штемпель с изображением фасада музея.

Напомним, в этом году праздник назвали «Зажглась поэзией душа». В программе — выступление поэтов, актеров и фольклорных коллективов. Запланированы историческое фото-ателье, фестиваль литературных музеев и показ коллекции одежды по мотивам произведений русских писателей.

Автор — Анна Мельник

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