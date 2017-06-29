В Музее-заповеднике «Карабиха» 1 июля состоится спецгашение ограниченного тиража авторских художественных открыток ярославских филателистов. Мероприятие посвящено 50-летию Всероссийского Некрасовского праздника поэзии. К этому событию по заказу Почты России выпущен уникальный штемпель с изображением фасада музея.

Напомним, в этом году праздник назвали «Зажглась поэзией душа». В программе — выступление поэтов, актеров и фольклорных коллективов. Запланированы историческое фото-ателье, фестиваль литературных музеев и показ коллекции одежды по мотивам произведений русских писателей.