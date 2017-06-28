12 тысяч гектаров вспахали, осталось 28. Промежуточные итоги ввода в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения подвели на заседании регионального Правительства. Всего в планах Губернаторской программы «10 точек роста» — больше 80 тысяч гектаров, половина- в этом году. Уже выполнено более 30%. В лидерах три района.

«Некрасовский район перевыполнил план в два раза, Угличский — на 60%, а Любимский уже выполнил план на 100%. Я считаю, что мы обязаны выполнить этот план в связи с тем, что эта задача поставлена исполняющим обязанности губернатора, и 40 тысяч гектаров мы в этом году обязательно введем»,— сказал Валерий Холодов — заместитель председателя Правительства Ярославской области.

Часть земель станет пашней, часть — пойдет под сенокос и пастбища. Для аграриев особые меры поддержки. Две тысячи рублей за обработку каждого гектара брошенной земли. Сумма выросла в 6 раз по сравнению с прошлым годом. Компенсируют и 20% от стоимости сельхозтехники. А вот к землевладельцам, забывшим про свою собственность, подход особый.

«Налоговое законодательство позволяет применить повышенную налоговую ставку в размере 1,5% кадастровой стоимости, штрафные санкции и, как крайняя мера — изъятие этих земель. Время, когда Правительство уговаривало собственников земли заняться ее обработкой, уже прошло. Пора перейти к конкретным мерам»,— сказал Дмитрий Миронов — временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области.