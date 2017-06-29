Переславскому музею-заповеднику пока не до ремонтов. До 2018 года все экспонаты должны покинуть территорию Горицкого монастыря. Переехать из родных стен придется согласно федеральному закону, монастырь необходимо передать епархии.

Еще в 2014 планировалось, что новым домом для музея станут старые здания завода «ЛИТ». Но с тех пор вопрос так и не решен. Какое будущее ждет переславских музейщиков, мы расскажем в итоговом выпуске в 20.45.