12 тысяч гектаров вспахали, осталось 28. Промежуточные итоги ввода
«Некрасовский район перевыполнил план
Часть земель станет пашней, часть пойдет под сенокос
«Налоговое законодательство позволяет применить повышенную налоговую ставку
12 тысяч гектаров вспахали, осталось 28. Промежуточные итоги ввода
«Некрасовский район перевыполнил план
Часть земель станет пашней, часть пойдет под сенокос
«Налоговое законодательство позволяет применить повышенную налоговую ставку
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