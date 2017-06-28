Ярославский районный суд определил хозяина «дома-призрака» в деревне Кузнечиха.

«Вести» уже рассказывали о сложной ситуации, в которой оказались жители аварийного строения на улице Геологов. Оно нигде не числилось и, если верить документам, вообще не существовало.

В советские годы помещение принадлежало организации, работающей на территории Кузнечихинского сельского поселения. Предприятие реорганизовали, и дом лишился собственника. В настоящее время в несуществующем жилье зарегистрированы 8 человек, двое из которых несовершеннолетние.

Чтобы поставить точку в этой истории, прокуратура Ярославского района обратилась в суд и выиграла его. Согласно решению, расселить аварийное строение должна администрация Кузнечихинского сельского поселения. В силу оно ещё не вступило и может быть обжаловано.

«Данный жилой дом признан аварийным до 2012 г. По указу Президента России, весь жилой фонд, признанный аварийным до 2012 года, должен быть расселен до 2017 года. Если он не попадет в эту программу, решение суда будет в стадии обжалования, то у него есть все шансы быть включенным в программу 2018, так как программа расселения аварийного жилья будет продляться»,— сообщила Наталия Розова — старший помощник прокурора Ярославского района.

Автор – Зоя Рыжкова