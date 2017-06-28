Ярославский районный суд определил хозяина
«Вести» уже рассказывали
В советские годы помещение принадлежало организации, работающей
Чтобы поставить точку
«Данный жилой дом признан аварийным до
Автор – Зоя Рыжкова
Ярославский районный суд определил хозяина
«Вести» уже рассказывали
В советские годы помещение принадлежало организации, работающей
Чтобы поставить точку
«Данный жилой дом признан аварийным до
Автор – Зоя Рыжкова
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